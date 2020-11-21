Каталог товаров
menu close
sale
phone_in_talk
shopping_cart 0
8 495 147 55 70
Пн-Вс с 10:00 до 20:00
search
cart 0
Корзина товаров
Оформить заказ
Пылесос ручной (handstick) Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4
Код товара: 5272
В наличии
18435 р.
29990 р.
Ближайшая доставка Ближайшая доставка: , 298 р. (+30р./км за МКАД)
Самовывоз Самовывоз: Завтра
Гарантия производителя: 1 год
Страна производитель: Вьетнам
Пылесос ручной (handstick) Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4

Ручной пылесос Samsung Jet 70 turbo предназначен для сухой уборки. Он комплектуется щёткой с электроприводом.

Лёгкое, но мощное устройство оборудовано инверторным мотором. Оно работает по циклонической технологии. Пыль и мелкий мусор попадают в 0,8-литровый контейнер, который в любой момент можно снять, очистить и вернуть на место.

Источником питания служит аккумулятор, в котором достаточно энергии примерно на 40 минут. Поэтому сетевой шнур вам не нужен, к тому же у вас не возникнет проблем с уходом за помещениями, в которых нет розеток. Для зарядки и хранения предусмотрена станция, которая крепится на стене или размещается в другом удобном для вас месте.

Отсоедините основной блок и используйте его как портативный пылесос. Он пригодится, чтобы навести порядок в салоне автомобиля, собрать крошки под столом и решить другие подобные задачи.

Основные характеристики

Гарантия производителя 1 год
Страна производитель Вьетнам

Цвет, вес, размер

Вес 2.6 кг

Особенности

Время зарядки аккумулятора 210 мин
Комплектация турбощетка в комплекте, фильтр тонкой очистки
Место для хранения насадок есть

Особенности

Автомобильный да
Дополнительная информация инверторный мотор; цифровой дисплей

Общие характеристики

Аккумуляторный да
Вертикальная парковка есть
Время работы от аккумулятора 40 мин
Дополнительные функции управление мощностью на рукоятке
Количество аккумуляторов 1
Мощность всасывания 150 Вт
Отсоединяемый ручной пылесос есть
Потребляемая мощность 410 Вт
Пылесборник контейнер 0.80 л
Тип аккумулятора Li-Ion
Тип уборки сухая
Уровень шума 86 дБ
Число ступеней фильтрации 5

Габариты и вес

ШхВхГ 25x112x21.50 см

Комплектация

Насадки в комплекте комбинированная; удлинительная щелевая
Вы смотрели:
% Скидка
Пылесос ручной (handstick) Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4 Пылесос ручной (handstick) Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4
В наличии
18435 р.
29990 р.
Подробнее