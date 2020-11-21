Пылесос ручной (handstick) Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4

Ручной пылесос Samsung Jet 70 turbo предназначен для сухой уборки. Он комплектуется щёткой с электроприводом.





Лёгкое, но мощное устройство оборудовано инверторным мотором. Оно работает по циклонической технологии. Пыль и мелкий мусор попадают в 0,8-литровый контейнер, который в любой момент можно снять, очистить и вернуть на место.





Источником питания служит аккумулятор, в котором достаточно энергии примерно на 40 минут. Поэтому сетевой шнур вам не нужен, к тому же у вас не возникнет проблем с уходом за помещениями, в которых нет розеток. Для зарядки и хранения предусмотрена станция, которая крепится на стене или размещается в другом удобном для вас месте.





Отсоедините основной блок и используйте его как портативный пылесос. Он пригодится, чтобы навести порядок в салоне автомобиля, собрать крошки под столом и решить другие подобные задачи.