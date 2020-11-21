Пылесос ручной (handstick) Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4
Код товара: 5272
В наличии
18435 р.
29990 р.
Ближайшая доставка: , 298 р. (+30р./км за МКАД)
Самовывоз: Завтра
Гарантия производителя: 1 год
Страна производитель: Вьетнам
Пылесос ручной (handstick) Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4
Ручной пылесос Samsung Jet 70 turbo предназначен для сухой уборки. Он комплектуется щёткой с электроприводом.
Лёгкое, но мощное устройство оборудовано инверторным мотором. Оно работает по циклонической технологии. Пыль и мелкий мусор попадают в 0,8-литровый контейнер, который в любой момент можно снять, очистить и вернуть на место.
Источником питания служит аккумулятор, в котором достаточно энергии примерно на 40 минут. Поэтому сетевой шнур вам не нужен, к тому же у вас не возникнет проблем с уходом за помещениями, в которых нет розеток. Для зарядки и хранения предусмотрена станция, которая крепится на стене или размещается в другом удобном для вас месте.
Отсоедините основной блок и используйте его как портативный пылесос. Он пригодится, чтобы навести порядок в салоне автомобиля, собрать крошки под столом и решить другие подобные задачи.
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Основные характеристики
|Гарантия производителя
|1 год
|Страна производитель
|Вьетнам
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Цвет, вес, размер
|Вес
|2.6 кг
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Особенности
|Время зарядки аккумулятора
|210 мин
|Комплектация
|турбощетка в комплекте, фильтр тонкой очистки
|Место для хранения насадок
|есть
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Особенности
|Автомобильный
|да
|Дополнительная информация
|инверторный мотор; цифровой дисплей
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Общие характеристики
|Аккумуляторный
|да
|Вертикальная парковка
|есть
|Время работы от аккумулятора
|40 мин
|Дополнительные функции
|управление мощностью на рукоятке
|Количество аккумуляторов
|1
|Мощность всасывания
|150 Вт
|Отсоединяемый ручной пылесос
|есть
|Потребляемая мощность
|410 Вт
|Пылесборник
|контейнер 0.80 л
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Тип уборки
|сухая
|Уровень шума
|86 дБ
|Число ступеней фильтрации
|5
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Габариты и вес
|ШхВхГ
|25x112x21.50 см
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Комплектация
|Насадки в комплекте
|комбинированная; удлинительная щелевая
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В наличии
18435 р.
29990 р.